ICC ODI Rankings: वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचीं स्मृति मंधाना

नई दिल्ली, 16 सितंबर : वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti mandhana) ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल कर लिया है. सलामी बल्लेबाज ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतकीय पारी खेलकर रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को पछाड़ दिया.

स्मृति मंधाना ने 14 सितंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में 63 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए थे. उनकी इस पारी के दौरान 2 छक्के और 6 चौके भी देखने को मिले. इस पारी के चलते मंधाना को सात रेटिंग अंक मिले. अब वह इंग्लैंड की कप्तान से चार अंक आगे निकल गई हैं.

इसी मुकाबले में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 96 गेंदों में 64 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में छह चौके शामिल थे. वह चार पायदान की छलांग के साथ 42वें स्थान पर पहुंच गई हैं. 54 रन की पारी खेलने वाली हरलीन देओल पांच पायदान ऊपर चढ़ते हुए 43वें पायदान पर आ गई हैं इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी. बेथ मूनी 74 गेंदों में नाबाद 77 रन की पारी खेलकर पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं. मूनी ने तीन पायदान की छलांग लगाई है.

इनके अलावा, एनाबेल सदरलैंड चार पायदान, जबकि फोएबे लिचफील्ड 13 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर पहुंच गई हैं. भारत के खिलाफ इस मुकाबले में एनाबेल ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि फोएबे लिचफील्ड 80 गेंदों में 88 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम की शीर्ष स्कोरर रहीं. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है. सीरीज के अगले मुकाबले 17 और 20 सितंबर को खेले जाने हैं. इसके बाद 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है.आरएसजी