Mexico vs South Africa Live Streaming: आज रात फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा आगाज, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mexico National Football Team vs South Africa National Football Team, FIFA World Cup 2026 Opening Match Live Streaming And Telecast Details: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित आगाज आज रात मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका (Mexico vs South Africa) मुकाबले के साथ होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेक्सिको सिटी स्टेडियम (Mexico City Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मैच आज यानी 12 जून की रात 12:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला 2010 फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच की यादें ताजा करेगा, जब दोनों टीमों के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था. इस बार मेजबान मेक्सिको जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup Records: फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों की सूची, लियोनल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका

मेक्सिको की टीम इस बार काफी संतुलित नजर आ रही है. टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है. मेक्सिको अपनी मजबूत मिडफील्ड और तेज आक्रमण के दम पर मुकाबले में दबदबा बनाने की कोशिश करेगा. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम काउंटर अटैक और तेज ट्रांजिशन गेम के लिए जानी जाती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है.

मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (Mexico vs South Africa Head To Head)

फीफा विश्व कप में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका की पिछली यादगार भिड़ंत 2010 के उद्घाटन मैच में हुई थी, जो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई थी. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा प्रतिस्पर्धी रहे हैं और इस बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

मेक्सिको की टीम अपने घरेलू समर्थकों के सामने खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका अपनी गति और काउंटर अटैक के जरिए मेक्सिको को चुनौती देने की कोशिश करेगा.

मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (Mexico vs South Africa Match Date And Venue)

मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला आज यानी 12 जून को मेक्सिको सिटी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (Mexico vs South Africa Live TV Channel Telecast In India)

भारत में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले का सीधा प्रसारण DD Sports पर मुफ्त में देखा जा सकता है.

भारत में मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch Mexico vs South Africa Live Streaming In India)

भारत में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले की मुफ्त ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं होगी. भारतीय दर्शक टीवी पर DD Sports के जरिए मैच का आनंद ले सकते हैं.

नोट: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.