FIFA World Cup Records: फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों की सूची, लियोनल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका

लियोनेल मेस्सी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून 2026 से होगा. भारतीय समयानुसार टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 12 जून को खेला जाएगा. यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी. इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं. इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार विश्व कप में 32 नहीं बल्कि 48 टीमें हिस्सा लेंगी. यह प्रतियोगिता संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में आयोजित होगी और 104 मैचों के साथ अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप साबित होगी. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: 12 जून से होगा फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज, जानिए टूर्नामेंट से जुड़ी सभी जरूरी बातें

फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है. इस मंच पर गोल करना किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होता है. कई महान खिलाड़ियों ने विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है. कुछ फुटबॉलरों ने लगातार गोल दागकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. ऐसे में आइए आगामी फीफा विश्व कप 2026 से पहले टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं.

मिरोस्लाव क्लोसे हैं शीर्ष पर

जर्मनी के पूर्व स्टार स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोसे फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 24 विश्व कप मुकाबलों में 16 गोल दागे थे. क्लोसे 2014 में विश्व कप जीतने वाली जर्मन टीम का भी हिस्सा रहे थे. जर्मनी के लिए उन्होंने 137 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 71 गोल किए, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा.

रोनाल्डो नजारियो के नाम हैं 15 गोल

ब्राजील के महान स्ट्राइकर रोनाल्डो नजारियो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने फीफा विश्व कप में 19 मुकाबले खेलते हुए 15 गोल किए थे. रोनाल्डो 1994 और 2002 में विश्व कप जीतने वाली ब्राजील टीम का हिस्सा रहे. खासकर 2002 विश्व कप में उन्होंने 8 गोल दागकर गोल्डन बूट पुरस्कार अपने नाम किया था. ब्राजील के लिए उन्होंने 99 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 62 गोल किए.

गर्ड मुलर ने 13 मैचों में किए 14 गोल

जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर गर्ड मुलर तीसरे स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने फीफा विश्व कप के सिर्फ 13 मुकाबलों में 14 गोल दागे थे. 1970 विश्व कप में मुलर ने 10 गोल कर गोल्डन बूट जीता था. इसके बाद 1974 विश्व कप में 4 गोल करते हुए जर्मनी को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 62 मैचों में 68 गोल किए.

लियोनल मेसी और जस्ट फोंटेन संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी और फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी जस्ट फोंटेन फीफा विश्व कप में 13-13 गोल के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं. मेसी ने 2022 विश्व कप में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया था और अब 2026 विश्व कप में उनके पास इस सूची में और ऊपर पहुंचने का मौका होगा.

वहीं फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे के नाम भी विश्व कप में 12 गोल दर्ज हैं. अगर वह 2026 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इस प्रतिष्ठित सूची में और ऊपर पहुंच सकते हैं.

फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

मिरोस्लाव क्लोसे (जर्मनी) - 16 गोल

रोनाल्डो नजारियो (ब्राजील) - 15 गोल

गर्ड मुलर (जर्मनी) - 14 गोल

लियोनल मेसी (अर्जेंटीना) - 13 गोल

जस्ट फोंटेन (फ्रांस) - 13 गोल.