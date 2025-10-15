Argentina vs Puerto Rico VIDEO: अर्जेंटीना ने प्यूर्टो रिको को 6-0 से रौंदा, Lionel Messi ने दागे 2 असिस्ट
Photo : X

Argentina Thrashes Puerto Rico 6-0 in Relocated Friendly: लियोनेल मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है. मंगलवार रात हुए एक फ्रेंडली मैच में उन्होंने दो गोल करने में मदद की, जिससे वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना ने प्यूर्टो रिको को 6-0 के बड़े अंतर से हरा दिया.

यह मैच कई वजहों से चर्चा में रहा. पहले यह शिकागो में खेला जाना था, लेकिन आखिरी समय में इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया. शिकागो के अधिकारियों ने कहा कि टिकटों की कम बिक्री के कारण ऐसा किया गया, जबकि अर्जेंटीना के फुटबॉल फेडरेशन का कहना था कि शिकागो में अप्रवासियों (Immigration) पर हो रही सख्ती इसकी वजह थी.

मेसी का जादू मैदान पर

भले ही मेसी इस मैच में खुद कोई गोल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने खेल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

  • पहले हाफ में उन्होंने एक शानदार पास देकर गोंजालो मोंटिएल के लिए गोल का मौका बनाया.

  • इसके बाद 83वें मिनट में उन्होंने एक खूबसूरत बैक-पास दिया, जिस पर लुटारो मार्टिनेज ने टीम का छठा गोल दागा.

अर्जेंटीना के लिए एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने भी दो गोल किए. एक गोल प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी की गलती से हुआ, जिसे 'ओन गोल' (own goal) कहते हैं.

एकतरफा लेकिन दिलचस्प मुकाबला

यह मैच कई मायनों में अजीब था. एक तरफ दुनिया की नंबर 3 टीम अर्जेंटीना थी, तो दूसरी तरफ 155वें नंबर की प्यूर्टो रिको, जिसकी टीम में कुछ कॉलेज के खिलाड़ी भी खेल रहे थे. मेसी के मैच के टिकट आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इस मैच के टिकट सिर्फ 25 डॉलर (करीब 2000 रुपये) में मिल रहे थे. मैच की शुरुआत में स्टेडियम भी लगभग आधा खाली था.

हालांकि, प्यूर्टो रिको के गोलकीपर सेबेस्टियन कटलर ने शानदार खेल दिखाया. उन्होंने दूसरे हाफ में मेसी के दो बेहतरीन शॉट्स को गोल में जाने से रोका.

यह मैच अगले साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए खेला गया था.

 