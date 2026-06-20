FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 21): आज खेले जाएंगे चार बड़े मुकाबले, जानें भारत में मैचों का समय, वेन्यू और ग्रुप की पूरी जानकारी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

FIFA World Cup 2026 Schedule Today, June 21: फीफा विश्व कप 2026 में 21 जून का दिन फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है. एक दिन पहले पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हराया था, जबकि ब्राजील ने हैती को 3-0 से मात देकर शानदार जीत दर्ज की थी. अब रविवार, 21 जून को ग्रुप चरण के चार अहम मुकाबले खेले जाएंगे. ग्रुप E, ग्रुप F और ग्रुप H की टीमें मैदान में उतरेंगी और अगले दौर की अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगी. भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए दिन की शुरुआत तड़के सुबह मुकाबलों से होगी, जबकि रात में एक हाई-वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा दिख रहा है भारी

21 जून को फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ई, एफ और एच में मैचों का दूसरा दौर शुरू होगा. आज का सबसे रोमांचक मुकाबला ग्रुप F में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच रात 10:30 बजे होगा. पहले दौर के मैचों के बाद, नीदरलैंड ने जापान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला, जबकि स्वीडन ने ट्यूनीशिया पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की. मौजूदा रैंकिंग को देखते हुए, इस मैच के विजेता को ग्रुप में पहले स्थान की दौड़ में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी.

21 जून 2026 का फीफा विश्व कप शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

मैच समय (IST) वेन्यू ग्रुप जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट 1:30 AM टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो ग्रुप E इक्वाडोर बनाम कुरासाओ 5:30 AM कंसास सिटी स्टेडियम, कंसास सिटी ग्रुप E ट्यूनीशिया बनाम जापान 9:30 AM मॉन्टेरी स्टेडियम, मॉन्टेरी ग्रुप F स्पेन बनाम सऊदी अरब 9:30 PM अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा ग्रुप H

जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट (ग्रुप E)

भारतीय समयानुसार दिन का पहला मुकाबला चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच खेला जाएगा. जर्मन टीम फ्लोरियन विर्ट्ज़ और जमाल मुसियाला जैसे युवा सितारों के दम पर इस टूर्नामेंट में उतरी है और ग्रुप E में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. दूसरी ओर आइवरी कोस्ट की टीम अपनी ताकतवर और संघर्षशील शैली के लिए जानी जाती है. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

स्पेन बनाम सऊदी अरब (ग्रुप H)

दिन का सबसे चर्चित मुकाबला स्पेन और सऊदी अरब के बीच खेला जाएगा. 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन अपनी पारंपरिक पजेशन आधारित फुटबॉल के दम पर जीत हासिल करना चाहेगी. वहीं सऊदी अरब की टीम एक बार फिर किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों के बीच मिडफील्ड की जंग मुकाबले का नतीजा तय कर सकती है.

फीफा विश्व कप 2026 के विस्तारित प्रारूप में हर मुकाबला बेहद अहम है और एक-एक अंक टीमों के लिए काफी मायने रखता है. ऐसे में रविवार को खेले जाने वाले ये चारों मुकाबले फुटबॉल फैंस को भरपूर रोमांच देने के लिए तैयार हैं. सभी टीमें नॉकआउट चरण में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी.