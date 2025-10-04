ZIM vs NAM ICC T20 World Cup Africa Regional Qualifier 2025 Final Scorecard: फाइनल में जिम्बाब्वे ने नामीबिया को मात देकर जीता टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर का खिताब, तदिवानाशे मारुमनी ने मचाया तुफान, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

सिकंदर रजा (बाएं) और गेरहार्ड इरास्मस (दाएं) (Photo credit: X @ZimCricketTV)

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल 2025 (ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025) का फाइनल मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नामीबिया को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया हैं. जहां जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए. लॉरेन स्टीनकैंप ने 27 बॉल में 40 रन बनाए, जबकि कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 32 बॉल में 38 रन की अहम पारी खेली. जे जे स्मिट ने भी 20 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया. जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारावा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 26 रन पर 3 विकेट हासिल किए. वेलिंग्टन मसाकाद्जा ने 1 और रयान बर्ल ने भी 1 विकेट अपने नाम किया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 19.2 ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर 171 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. जिम्बाब्वे के तदिवानाशे मारुमनी ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 61 गेंदों में 8 चौकों की मदद से उछाल आया. डायोन मायर्स ने 33 गेंदों में 44 रन बनाए, वहीं रयान बर्ल ने बाकी 12 गेंदों में 26 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई. नामीबिया की ओर से बर्नार्ड शोल्ट्ज़ ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि बेन शिकोंगो ने 1 विकेट हासिल किया. तदिवानाशे मारुमनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.