Zimbabwe Beat Bangladesh, 1st Test Day 4 Scorecard: पहले टेस्ट में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें BAN बनाम ZIM मैच का स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 4 Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच 20 अप्रैल से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला गया. पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश को तीन विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के कंधों पर हैं. BAN vs ZIM 1st Test 2025 Day 4 Scorecard: बांग्लादेश की दूसरी पारी में 255 रनों पर सिमटी, ब्लेसिंग मुजरबानी ने चटकाए 6 विकेट, देखें स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के मैच का स्कोरकार्ड

