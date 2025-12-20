Why Shubman Gill Missed Out On T20 World Cup 2026 Selection? टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुनें गए शुभमन गिल? जानिए चयनकर्ताओं के फैसले के पीछे की पूरी कहानी

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत की नजर इतिहास रचने पर टिकी है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. अगर भारत ऐसा करने में सफल रहता है, तो वह टी20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दो बार जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी. वही, अपने घर में ये खास करनामा करने वाली पहली टीम बन जाएगी. इसी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस टीम चयन ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वॉड

सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला शुभमन गिल को टीम से बाहर रखने का रहा. गिल हाल ही में एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में टीम के उपकप्तान थे, ऐसे में उनका बाहर होना फैंस के लिए हैरान करने वाला रहा. इतना ही नहीं, शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का भी हिस्सा नहीं होंगे. इस फैसले के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयन के पीछे की वजह साफ की.

अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि शुभमन गिल को बाहर करने की वजह चोट नहीं, बल्कि उनका खराब फॉर्म है. हालांकि गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 से पहले चोट लगी थी और वह आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन चयन समिति ने यह फैसला पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर लिया. अगरकर के मुताबिक, एशिया कप के बाद टी20 क्रिकेट में गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था.

आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं. शुभमन गिल ने एशिया कप के बाद खेले गए 15 टी20 मैचों में कुल 266 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत सिर्फ 19 रहा और स्ट्राइक रेट भी प्रभावशाली नहीं रहा. इस दौरान वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. चयनकर्ताओं का मानना था कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर टीम को ऐसे बल्लेबाज़ों की जरूरत है जो लगातार तेज़ रन बना सकें.

अगरकर ने कहा, “हमें पता है कि शुभमन गिल कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय वह रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दुर्भाग्य से वह पिछला वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे.” उनके इस बयान से साफ है कि चयन समिति ने भावनाओं की बजाय मौजूदा फॉर्म को प्राथमिकता दी.

टीम चयन में एक और अहम रणनीति सामने आई. कप्तान सूर्यकुमार यादव और अजीत अगरकर दोनों ने बताया कि टीम मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर बल्लेबाज़ चाहती थी. इसी वजह से संजू सैमसन और ईशान किशन को टीम में बतौर विकेटकीपर चुना गया. संजू सैमसन ने हाल के समय में ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले एक साल में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक भी जड़े हैं.

शुभमन गिल के बाहर होने के बाद टीम को नए उपकप्तान की भी जरूरत थी. चयनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी अक्षर पटेल को सौंपी है. इसके अलावा टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी फिनिशिंग क्षमता से सभी को प्रभावित किया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह