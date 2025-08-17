Why Asia Cup 2025 Played In T20 Format: इस बार टी20 फॉरमेट में क्यों खेला जा रहा है एशिया कप? क्या वर्ल्ड कप से हैं इस टूर्नामेंट का कनेक्शन; बस एक क्लिक पर जानें पूरी गणित

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप में रोहित शर्मा के इस खास रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे सूर्याकुमार यादव? ऐसा करते ही 'हिटमैन' को छोड़ देंगे पीछे

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

टी20 फॉरमेट में खेला जा रहा है एशिया कप

एशिया कप का फॉरमेट इस टूर्नामेंट के बाद होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के आधार पर तय किया जाता है. साल 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है. इसलिए एशिया कप 2025 का फॉरमेट टी20 रखा गया है. साल 2023 में भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था. इस वजह से वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था.

टीम इंडिया ने साल 2016 में टी20 फॉरमेट में आयोजित एशिया कप जीता था. साल 2022 में टी20 फॉरमेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. साल 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉरमेट में कुल 16 सीजन खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा आठ बार खिताब अपने नाम करने में सफल रहीं है.