Who Is Asif Afridi? कौन है पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अफरीदी? जिन्होंने 38 साल की उम्र में किया टेस्ट डेब्यू, जानें पूरी कहानी

Asif Afridi (Photo credit: PCB)

Who Is Asif Afridi? पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(South Africa National Cricket Team) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें 38 वर्षीय क्रिकेटर आसिफ अफरीदी ने टेस्ट डेब्यू किया है. प्रशंसक इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे. कौन है पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अफरीदी जिन्होंने इतने बड़े उम्र डेब्यू किया हैं. जिनके लिए उम्र केवल एक संख्या है जब आपके पास अनुभव और गुणवत्ता हो, और आसिफ अफरीदी पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान ने टॉस जीत कर चुनी बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

शान मसूद की अगुवाई वाली टीम विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्हाइटवॉश करने का लक्ष्य रखती है. आसिफ अफरीदी को उनके टेस्ट डेब्यू कैप शाहीन अफरीदी ने पहनाया. आइए कुछ तथ्य आसिफ अफरीदी के बारे में जानते हैं. 38 साल की उम्र होने के बावजूद आसिफ अफरीदी पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में सबसे पुराने खिलाड़ी नहीं हैं. हां, आपने सही पढ़ा! इस टेस्ट मैच में सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी नोमान अली हैं, जो 39 साल के हैं. नोमान अली ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 93 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने दोनों इनिंग्स में 10 विकेट लिए थे. यह मुकाबला पहले गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में खेला गया था.

जानिए कौन हैं आसिफ अफरीदी?

आसिफ अफरीदी एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं.

इनका जन्म 25 दिसंबर 1986 को पेशावर में हुआ.

आसिफ अफरीदी को 2009 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था.

अब तक उन्होंने 57 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 198 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/36 है.

लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 60 मैच खेले हैं और 83 विकेट लिए हैं. T20 में 85 मैचों में 78 विकेट उनके नाम हैं.

बल्लेबाजी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके 1630 रन हैं, जिसमें एक शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं.

PSL (पाकिस्तान सुपर लीग) में वे लाहौर क्वालेंडर्स की टीम का हिस्सा हैं, अब तक 14 मैच खेल चुके हैं, 15 विकेट लिए और 19 रन बनाए हैं.

आसिफ अफरीदी को 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के एंटी-करप्शन कोड का उल्लंघन करने के कारण दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था. 2022 में खेलते समय उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए संपर्क की रिपोर्ट नहीं दी थी और पाकिस्तान कप 2022 में दो अलग-अलग उल्लंघनों के कारण उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. इससे पहले, उन्हें 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट-बॉल टीम में भी चुना गया था.