WI vs PAK 2nd ODI 2025 Toss & Live Scorecard: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जा रहा हैं. जिसमें वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस के दौरान दोनों कप्तानों की रणनीतियां अलग दिखीं. एक टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया, कप्तान ने नवाज़ के पिछले दो वर्षों के लगातार प्रदर्शन की सराहना की और टीम के सामूहिक योगदान पर भरोसा जताते हुए प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान दुसरे वनडे से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज ने जीता टॉस
दूसरी ओर, शाई होप ने वजह बताते हुए कहा कि पिच पर नमी है और मौसम में बारिश की संभावना भी बनी हुई है. उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले मैचों में टीम की बल्लेबाज़ी आखिर में थोड़ी कमजोर रही और आज बीच के ओवरों में स्पिन के खतरे को कम करना अहम होगा. उनकी टीम में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, जहां आराम कर रहे शेफर्ड की जगह ग्रीव्स को मौका मिला है.
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर/कप्तान), सलमान आगा, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, हसन अली, अबरार अहमद
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेट कीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, जेडिया ब्लेड्स
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
पिच के आयाम 62 और 64 मीटर साइड में, जबकि सीधा 74 मीटर हैं. पहले हुई बारिश के कारण मौसम गर्म और उमस भरा है, जो शुरुआती ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों को कुछ मूवमेंट दे सकता है. बल्लेबाज़ों को इस पिच पर धैर्य दिखाना होगा, क्योंकि शुरुआत में शॉट खेलना आसान नहीं होगा. यह सतह उसी टीम को फायदा देगी जो बेहतर बल्लेबाज़ी करेगी, और अंत में सबसे अच्छी बल्लेबाज़ी करने वाली टीम ही जीत दर्ज करेगी.