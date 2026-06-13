West Indies Women vs New Zealand Women T20I Stats: महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

वेस्ट इंडीज़ महिला बनाम न्यूज़ीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team T20I Stats: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी. मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड महिला टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज महिला टीम भी शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं. जबकि, वेस्टइंडीज महिला टीम की अगुवाई हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला टीम पिछले कुछ समय से शानदार लय में नजर आ रही है और मौजूदा महिला टी20 विश्व कप की प्रबल दावेदारों में शामिल है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज महिला टीम के पास भी कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला हेड टू हेड (WI-W vs NZ-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

वेस्टइंडीज महिला टीम की बल्लेबाजी में हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और चिनेल हेनरी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर, कियाना जोसेफ और अश्मिनी मुनीसर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड महिला टीम की उम्मीदें अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन पर टिकी होंगी.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के आंकड़े (WI-W vs NZ-W T20I Stats)

कुल मुकाबले: 24

न्यूजीलैंड महिला जीती: 16

वेस्टइंडीज महिला जीती: 5

टाई मैच: 2

बेनतीजा मैच: 1

पिछले 5 मुकाबलों में न्यूजीलैंड महिला: 5 जीत

पिछले 5 मुकाबलों में वेस्टइंडीज महिला: 0 जीत

द रोज बाउल की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एक बार सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलना आसान हो सकता है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज महिला टीम के लिए हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs NZ-W Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, कियाना जोसेफ, स्टेफनी टेलर, जहजारा क्लैक्सटन, चिनेल हेनरी, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), अश्मिनी मुनीसर और अफी फ्लेचर.

न्यूजीलैंड महिला: इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी शार्प, जेस केर, ब्री इलिंग, लिया ताहुहू और नेंसी पटेल.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.