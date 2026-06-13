West Indies Women vs New Zealand Women Dream11 Prediction, T20 World Cup 2026 4th Match: महिला टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

वेस्ट इंडीज़ महिला बनाम न्यूज़ीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Dream11 Prediction: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो पूर्व चैंपियन टीमों की भिड़ंत देखने को मिलेगी. मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड महिला टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज महिला टीम भी टूर्नामेंट में विजयी आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं. जबकि, वेस्टइंडीज महिला टीम की अगुवाई हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला टीम पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और उसके पास अनुभवी तथा युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज महिला टीम के पास कई मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला हेड टू हेड (WI-W vs NZ-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

वेस्टइंडीज महिला टीम की बल्लेबाजी में हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और चिनेल हेनरी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर, कियाना जोसेफ और अश्मिनी मुनीसर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड महिला टीम की उम्मीदें अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया प्लिमर और जेस केर पर टिकी होंगी.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला पिच रिपोर्ट (WI-W vs NZ-W Pitch Report)

द रोज बाउल की पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा समय बिताना होगा, लेकिन सेट होने के बाद रन बनाना आसान हो सकता है. ऐसे में ऑलराउंडर्स और नई गेंद के गेंदबाज फैंटेसी टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (WI-W vs NZ-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: इसाबेला गेज, मैंडी मंगरू

बल्लेबाज: सोफी डिवाइन, जॉर्जिया प्लिमर, स्टेफनी टेलर

ऑलराउंडर: अमेलिया केर, हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, चिनेल हेनरी

गेंदबाज: जेस केर, अफी फ्लेचर

कप्तान (Captain): अमेलिया केर

उपकप्तान (Vice Captain): हेले मैथ्यूज

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (WI-W vs NZ-W Top Fantasy Picks)

अमेलिया केर शानदार फॉर्म में हैं और बल्ले व गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकती हैं. हेले मैथ्यूज वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी मैच विनर खिलाड़ी हैं. सोफी डिवाइन बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं. डिएंड्रा डॉटिन अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज से मैच का रुख बदल सकती हैं. वहीं जेस केर नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs NZ-W Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, कियाना जोसेफ, स्टेफनी टेलर, जहजारा क्लैक्सटन, चिनेल हेनरी, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), अश्मिनी मुनीसर और अफी फ्लेचर.

न्यूजीलैंड महिला: इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी शार्प, जेस केर, ब्री इलिंग, लिया ताहुहू और नेंसी पटेल.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.