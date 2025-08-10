West Indies vs Pakistan, 2nd ODI Match Winner Prediction: त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में भारतीय समयानुसार शाम सात से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Pakistan, 2nd ODI Match 2025 Key Players To Watch: दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी वेस्टइंडीज, त्रिनिदाद में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के कंधों पर

वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप के हाथों में हैं. वेस्टइंडीज की टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ कुछ युवा सितारों को भी शामिल किया गया है. रॉस्टन चेज़, शेर्फ़ेन रदरफोर्ड और गुडकश मोती जैसे खिलाड़ी टीम को अनुभव देंगे, जबकि रोमारीयो शेफर्ड की वापसी भी अहम रहेगी. वहीं, युवा चेहरों में ज्वेल एंड्रू और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ जेडियाह ब्लेड्स को मौका मिला है.

पाकिस्तान की कप्तानी संभाल रहे हैं मोहम्मद रिज़वान

इस सीरीज़ में पाकिस्तान की अगुवाई विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान करते नजर आएंगे. वहीं, बाबर आज़म की भी टीम में वापसी हुई है. तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी हुई है. इसके अलावा, युवा बल्लेबाज़ हसन नवाज़ और स्पिनर सुुफयान मोकीम को भी मौका दिया गया है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs WI ODI Head To Head)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 138 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 71 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 64 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान अपने आकंड़ों को सुधारने की भरपूर कोशिश करेगी.

वेस्टइंडीज का लक्ष्य सीरीज़ पर

वेस्टइंडीज का लक्ष्य घरेलू सरजमीं पर लगातार चौथी सीरीज जीतना है. वेस्टइंडीज ने साल 2023 में इंग्लैंड को 2-1 से हराया था. इसके बाद वेस्टइंडीज ने साल 2024 में एक बार फिर इंग्लैंड को 2-1 से हराया था. वहीं, साल 2024 में बांग्लादेश को 3-0 से हार मिली थीं. इस बीच, पाकिस्तान ने अपनी पिछली चार एकदिवसीय श्रृंखला (द्विपक्षीय) में से तीन में जीत हासिल की है. पाकिस्तान की आखिरी सीरीज मार्च-अप्रैल 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हार गई थी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (WI vs PAK Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर वेस्टइंडीज की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. वेस्टइंडीज की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 55%

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज: केसी कार्टी, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), गुडाकेश मोती, रोस्टन चेज़, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अकील होसेन, शमर जोसेफ.

पाकिस्तान: बाबर आजम, सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, अबरार अहमद.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.