Video: बांग्लादेश के Ripon Mondol और दक्षिण अफ्रीका के Tshepo Ntuli के बीच मैदान पर हुई हाथापाई, खिंचा हेलमेट; अंपायर ने किसी तरह किया बीच बचाव

Bangladesh vs South Africa Emerging Palyers Fight Video: ढाका में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच इमर्जिंग टीम के चार दिवसीय मैच में क्रिकेट के मैदान पर एक अजीब घटना घटी. दरअसल, बांग्लादेश की बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में गरमागरम बहस में उलझ गए. जिससे पिच के बीच में हाथापाई हो गई. यह घटना 22 वर्षीय बांग्लादेशी बल्लेबाज रिपन मोंडोल और 29 वर्षीय प्रोटियाज पेसर त्शेपो एनटुली के बीच हुई. इस लड़ाई में जल्द ही टीम के अन्य खिलाड़ी भी शामिल हो गए. अभी तक कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है. लेकिन अंपायरों को दंड लगाए जाने से पहले आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, रिपन ने पहले एनटुली की गेंद पर सीधा छक्का लगाया. जिसके बाद गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हालांकि इसके बाद जब रिपन अपने बल्लेबाजी साथी की ओर बढ़े, तो एनटुली बांग्लादेशी बल्लेबाज की ओर दौड़ पड़े. दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले धक्का-मुक्की हुई. जो जल्द ही एक बड़े विवाद में बदल गई. अंपायर के हस्तक्षेप के बावजूद नटुली ने कई मौकों पर रिपन का हेलमेट खींचा. फिर इसके बाद कुछ दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ी भी लड़ाई में शामिल दिखे. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Things got out of control between Tshepo Ntuli and Ripon Mondol during the SA Emerging vs Bangladesh Emerging match today and the umpires were forced to intervene pic.twitter.com/EhYC6KVj4u— Werner (@Werries_) May 28, 2025