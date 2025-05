UAE vs BAN, 2nd T20I Match Winner Prediction: संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Prediction: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 19 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कल शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 27 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. इस सीजन में यूएई की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs Bangladesh, Head To Head Record: बांग्लादेश और यूएई के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

पहले टी20 मुकाबले का हाल

पहले रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहल%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%80+https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fsports%2Fcricket%2Fuae-vs-ban-2nd-t20i-match-winner-prediction-there-will-be-a-tough-fight-between-uae-vs-bangladesh-know-before-the-match-which-team-can-win-2621287.html&link=https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fsports%2Fcricket%2Fuae-vs-ban-2nd-t20i-match-winner-prediction-there-will-be-a-tough-fight-between-uae-vs-bangladesh-know-before-the-match-which-team-can-win-2621287.html&language=hi&handle=LatestLY&utm_source=Koo&utm_campaign=Social', 650, 420);" title="Share on Koo">