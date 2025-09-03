BAN vs NED 3rd T20I 2025 Live Streaming: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश आखिरी टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह आखिरी टी20 दोनों टीमों के फैंस के लिए एक मृतक मुकाबले के रूप में होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश ने लगातार दो दमदार जीत के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. पहले टी20 में टास्किन अहमद की चार विकेट की झड़ी और लिट्टन दास व सैफ हसन की शानदार बल्लेबाजी ने टोन सेट किया, जबकि दूसरे मैच में नासुम और टास्किन अहमद की सटीक गेंदबाजी और संयमित पीछा ने 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की. सीरीज अपने हाथ में होने के साथ, बांग्लादेश अब क्लीन स्वीप पूरा करने और मजबूत गति बनाए रखने की कोशिश करेगा. आखिरी टी20 में नीदरलैंड बचा पाएगी लाज या बांग्लादेश करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, नीदरलैंड की टीम पहले दो मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष करती नजर आई, और किसी भी पारी में 140 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं. दूसरे मैच में केवल विक्रमजीत सिंह और आर्यन दत्त ने कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया, जबकि पूरी टीम महज 103 रन पर ढह गई. अंतिम टी20 में सम्मान की बाज़ी लगाने के लिए नीदरलैंड की टीम ज्यादा संघर्ष दिखाने और सिलहट में सीरीज सफेद झंडा से बचने का प्रयास करेगी.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरा टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच तीसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.