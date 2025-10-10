WPL 2026 Mega Auction: विमेंस प्रीमियर लीग से पहले टीमों में मचेगी खलबली! फ्रेंचाइजी 5 ही खिलाड़ियों को कर सकेंगे रिटेन, मेगा ऑक्शन से पहले जानिए RTM, पर्स समेत सारे डिटेल्स 

विमेंस प्रीमियर लीग (Photo Credit: X/@wplt20)

WPL 2026 Mega Auction: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के संचालन परिषद ने आगामी सत्र के लिए फ्रेंचाइजी टीमों को अपनी मौजूदा टीमों से पांच खिलाड़ियों तक को रिटेन करने की अनुमति दे दी है. यह हो सकता है या तो सीधे रिटेंशन के जरिए या फिर राइट टू मैच (RTM) विकल्प के माध्यम से अपने टीम में जोड़ सकते हैं. बीसीसीआई द्वारा टीमों को जारी की गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, हर फ्रेंचाइजी को अपने स्क्वाड के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा. टाइमलाइन के अनुसार, फ्रेंचाइजी को 5 नवंबर तक अपनी रिटेंशन फाइनल करनी होगी जबकि मेगा ऑक्शन 26 से 29 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जहां टीमें बाकी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाएंगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटेगें विराट कोहली और रोहित शर्मा? खेल सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी

बीसीसीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एक टीम अधिकतम तीन भारतीय कैप्ड खिलाड़ियों, दो विदेशी खिलाड़ियों और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. यदि कोई टीम पूरी सीमा के पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो कम से कम एक खिलाड़ी अनकैप्ड होना अनिवार्य है.

रिटेन किए गए खिलाड़ियों के मूल्यांकन के लिए तय मूल्यों के स्लैब:

रिटेंशन 1 - 3.50 करोड़

रिटेंशन 2 - 2.50 करोड़

रिटेंशन 3 - 1.75 करोड़

रिटेंशन 4 - 1 करोड़

रिटेंशन 5 - 50 लाख

मालूम हो कि यदि कोई टीम पांच खिलाड़ी रिटेन करती है, तो उसे अपने कुल 15 करोड़ रुपये के पर्स में से 9.25 करोड़ खर्च करने होंगे और कोई RTM कार्ड प्राप्त नहीं होगा. वहीं, चार खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली टीम का 8.75 करोड़ रुपये बजट कटेगा और उसे एक RTM प्राप्त होगा. इसी प्रकार रिटेंशन और RTM की संख्या निर्धारित होगी.

RTM के विकल्प, रिटेंशन्स द्वारा काटे जाने वाले खर्च, और बचा हुआ बजट:

विकल्प रिटेन किए खिलाड़ी उपलब्ध RTM पुरसे कटौती (करोड़ में) ऑक्शन के लिए शेष (करोड़ में) 1 5 0 9.25 5.75 2 4 1 8.75 6.25 3 3 2 7.75 7.25 4 2 3 6 9 5 1 4 3.5 11.5 6 0 5 0 15

ध्यान दें कि प्रत्येक अनकैप्ड खिलाड़ी की रिटेंशन पर 50 लाख रुपये खर्च होंगे. साथ ही फ्रेंचाइजी को यह भी अनुमति दी गई है कि वे रिटेन खिलाड़ियों को निर्धारित मूल्यों से अधिक भुगतान कर सकते हैं, परन्तु अतिरिक्त रकम उनके कुल बजट से काट ली जाएगी. खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है, और बीसीसीआई 20 नवंबर को ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी करेगा. यह नियम वुमेंस प्रीमियर लीग को अधिक प्रतिस्पर्धी और संगठित बनाने में मदद करेंगे, जिससे घरेलू महिला क्रिकेट को और बल मिलेगा.