दिल छू लेगा ये VIDEO: घायल श्रेयस अय्यर के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी माता से मांगा आशीर्वाद, जल्द ठीक होने की कामना की

सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के लिए प्रार्थना की (Photo: X)

Suryakumar Yadav's Mother Prays for Shreyas Iyer: क्रिकेट के मैदान पर हम अक्सर खिलाड़ियों के बीच तगड़ा मुकाबला देखते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनके परिवार एक-दूसरे से कितना जुड़े होते हैं, इसका एक प्यारा सा उदाहरण अभी देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें T20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव की मां, छठ पूजा के दौरान, श्रेयस अय्यर के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करती दिख रही हैं.

आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए तीसरे वनडे मैच में बुरी तरह घायल हो गए थे. एक कैच लपकने की कोशिश में उनके पेट में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग (अंदरूनी खून बहना) भी हुई.

चोट इतनी सीरियस थी कि श्रेयस को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और उन्हें कुछ समय के लिए ICU में भी रखा गया था. पहले लगा कि यह पसलियों की मामूली चोट होगी, लेकिन स्कैन में पता चला कि चोट तिल्ली (spleen) तक पहुंची है.

Suryakumar Yadav's Mother praying for Shreyas Iyer's Recovery during Chhath puja So Heartwarming to See❣️ Surya's Sister Shared this video on insta pic.twitter.com/n3Ddq59xXW — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 29, 2025

मां तो मां होती है

जैसे ही ये खबर फैली, सब परेशान हो गए. इसी बीच छठ पूजा के पावन मौके पर, सूर्यकुमार यादव की मां का वीडियो सामने आया. वीडियो में वह श्रेयस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती और प्रार्थना करती दिख रही हैं. एक मां द्वारा दूसरे खिलाड़ी 'बेटे' के लिए की गई इस प्रार्थना ने सबका दिल जीत लिया है. यह दिखाता है कि ये खिलाड़ी एक-दूसरे के लिए सिर्फ टीम के साथी नहीं, बल्कि परिवार जैसे हैं.

(Photo Credit: Suryakumar Yadav wife Devisha Shetty Instagram)

अच्छी खबर: अब खतरे से बाहर हैं श्रेयस

राहत की बात यह है कि श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर है और वह ICU से बाहर आ गए हैं. BCCI ने खुद अपडेट दिया है कि इलाज का असर हो रहा है, ब्लीडिंग रुक गई है और उनकी हालत में काफी सुधार है. मेडिकल टीम उन पर पूरी नजर बनाए हुए है.

श्रेयस पहले भी चोटों की वजह से काफी समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं. हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह इस गंभीर चोट से जल्दी से जल्दी ठीक होकर मैदान पर वापसी करें.