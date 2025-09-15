SL vs HKC, Asia Cup 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका ने जीता टॉस, हांगकांग, चीन को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sri Lanka national cricket team (Photo Credits: X/ @OfficialSLC)

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong China National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 8वां ग्रुप बी मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, हांगकांग, चीन को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. श्रीलंका एशिया कप के पहले मैच में बांग्लादेश को हराने के बाद अब हांगकांग के खिलाफ जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगा. यह भी पढ़ें: एशिया कप में आज श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

श्रीलंका ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, अतीक इकबाल

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन का मुकाबला सोनी टेन 1, टेन 3 हिंदी, टेन 4 तमिल, टेन 4 तेलुगु और टेन 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. एशिया कप 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन या मैच पास की आवश्यकता हो सकती है. इसके अलावा फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर भी एशिया कप 2025 के मैच ऑनलाइन देखे जा सकते हैं, जिसकी कीमत 25 रुपये और 189 रुपये निर्धारित है.