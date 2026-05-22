SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Stats And Preview: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 67th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 67वां मुकाबला आज यानी 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (SRH vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 9 में जीत और 4 में हार मिली है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबलों में 8 जीत दर्ज की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना किया है. दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं और अब जीत के साथ अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आठ मुकाबलों में जीत और पांच मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम को नौ मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (SRH vs RCB Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद को 14 मैचों में जीत मिली है. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 12 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराया था. उस मैच में जितेश शर्मा ने कप्तानी की थी, लेकिन इस मुकाबले में रजत पाटीदार की वापसी हो सकती है. बल्लेबाजी में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, टिम डेविड और जितेश शर्मा मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हराया था. ऐसे में टीम उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और ईशान किशन से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, हेनरिक क्लासेन मध्यक्रम में मैच विनर साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (SRH vs RCB Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 13500 रन पूरे करने के लिए 58 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 2500 रन पूरे करने के लिए 44 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 7000 रन पूरे करने के लिए 63 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को 3000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को 150 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को 1500 रन पूरे करने के लिए 35 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन को 5000 रन पूरे करने के लिए 72 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली को 800 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 250 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पिनर क्रुणाल पंड्या को 100 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की आवश्यकता है.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.