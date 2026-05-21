GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 66th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी 13 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 7 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीजन का अंत शानदार तरीके से करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Stats And Preview: प्लेऑफ से पहले जीत की लय हासिल करना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से 21 मई को होगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 8 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार झेली है. वहीं, रुतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 7 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (GT vs CSK Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल नौ मैच खेले गए हैं. इनमें से गुजरात टाइटंस ने पांच मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स ने चार मैच अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को आठ विकेट से हराया था. गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 157.78 की स्ट्राइक रेट से 456 रन बनाए हैं. वहीं, शुभमन गिल ने पिछले 10 मुकाबलों में 443 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा ने पिछले 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (GT vs CSK Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 5000 रन पूरे करने के लिए 61 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को 3000 रन पूरे करने के लिए 48 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को 12000 रन पूरे करने के लिए 74 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे को 150 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को 2500 रन पूरे करने के लिए 39 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के स्टार गेंदबाज राशिद खान को 170 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को 3000 रन पूरे करने के लिए 57 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 100 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को 7000 रन पूरे करने के लिए 66 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को 100 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के स्पिनर नूर अहमद को 100 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल को 350 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की आवश्यकता है.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.