SRH vs GT, TATA IPL 2025 19th Match Head To Head Record: सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौन किस पर भारी?

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, IPL 2025 19th Match Head To Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 19वां मुकाबला आज यानी छह अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. SRH vs GT, TATA IPL 2025 19th Match Winner Prediction: गुजरात टाइटंस की 'विजय रथ' को रोकने के लिए मैदान में उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले तीनों मैच में हार मिली है, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस को तीन में से दो मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सनराइजर्स हैदराबाद का घरेलू मैदान है और उसे यहां घरेलू दर्शकों का लाभ मिलेगा. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घरेलू मैदान पर जो आखिरी मुकाबला खेला था तो उसे मैच में 5 विकेट से हार मिली थी. टाटा आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस तीसरे पायदान पर हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद लगातार तीन हार के बाद 10वें नंबर पर है. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले कुछ मुक़ाबले बुरे सपने की तरह रहे हैं और उन्हें लगातार हार मिली हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज के मुकाबले में कुछ बदलाव कर सकती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SRH vs GT Head To Head)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पड़ला भारी रहा हैं. गुजरात टाइटंस की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीम के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस की टीम को 7 विकेट से जीत मिली थी. सनराइजर्स हैदराबाद इस बार वापसी करना चाहेगी.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में राजीव गांधी स्टेडियम में अबतक कुल 79 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मैच जीते हैं, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं. इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. वह बारिश के कारण रद्द हो गया था.