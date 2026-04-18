SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 27th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद शानदार फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन (Ishan Kishan) कर रहे हैं. जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Live Toss And Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच काफी अहम रहने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मुकाबले में जीत दर्ज की थी और टीम आत्मविश्वास से भरी होगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स भी अपने पिछले मैच में जीत के साथ उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड (SRH vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई सुपरकिंग्स ने 15 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले कुछ मुकाबलों में भी चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन बेहतर रहा है.

राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कई रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिल सकता है. हालांकि चेन्नई सुपरकिंग्स भी यहां कड़ी टक्कर देने में सक्षम है.

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. गेंदबाजी में प्रफुल हिंगे अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में नूर अहमद और मुकेश चौधरी टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.