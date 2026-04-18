SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Scorecard: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 10 रनों से रौंदा, ईशान मलिंगा ने चटकाए 3 विकेट; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 27th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 27वां मुकाबला 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 10 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs LSG, IPL 2026 29th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 29वें मुकाबले में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 194 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने महज 22 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा के अलावा हेनरिक क्लासेन ने भी 59 रन बनाए.

दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को मुकेश चौधरी ने पहली सफलता दिलाई. चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट चटकाए. जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज के अलावा मुकेश चौधरी ने दो विकेट लिए. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 195 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज निराशाजनक और महज 15 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 184 रन ही बना सकीं. चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 34 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान मैथ्यू शॉर्ट ने 30 गेंदों पर तीन चौके लगाए. मैथ्यू शॉर्ट के अलावा आयुष म्हात्रे ने 30 रन बनाए.

वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को नितीश कुमार रेड्डी ने पहली सफलता दिलाई. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. ईशान मलिंगा के अलावा नितीश कुमार रेड्डी ने दो विकेट झटके.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी: 194/9, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 59 रन, ट्रैविस हेड 23 रन, ईशान किशन 0 रन, हेनरिक क्लासेन 59 रन, अनिकेत वर्मा 2 रन, नितीश कुमार रेड्डी 12 रन, सलिल अरोड़ा 13 रन, लियाम लिविंगस्टोन 1 रन, शिवांग कुमार 12 रन और प्रफुल्ल हिंगे नाबाद 0 रन.)

चेन्नई सुपरकिंग्स की गेंदबाजी: (मुकेश चौधरी 2 विकेट, जेमी ओवरटन 3 विकेट, अंशुल कंबोज 3 विकेट और गुरजापनीत सिंह 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी: 184/8, 20 ओवर (संजू सैमसन 7 रन, रुतुराज गायकवाड़ 19 रन, आयुष म्हात्रे 30 रन, मैथ्यू शॉर्ट 34 रन, सरफराज खान 25 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 0 रन, शिवम दुबे 21 रन, जेमी ओवरटन 16 रन, अंशुल कंबोज नाबाद 13 रन और नूर अहमद नाबाद 1 रन.)

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी: (नितीश कुमार रेड्डी 2 विकेट, ईशान मलिंगा 3 विकेट, शिवांग कुमार 1 विकेट, प्रफुल हिंगे 1 विकेट और साकिब हुसैन 1 विकेट).

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.