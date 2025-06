SA vs AUS ICC WTC 2025 Final Toss & Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून को लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. यहां मौसम बादलों से घिरा है और हल्की हवा चल रही है. बारिश की संभावना बहुत कम है. लेग साइड की बाउंड्री 63 मीटर और दूसरी साइड 67 मीटर है, जबकि सीधी बाउंड्री लंबी है. पिच अच्छी लग रही है और पूरे मैच में समान व्यवहार करेगी. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच से जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

दूसरे दिन बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन रहेगा. कप्तान के लिए टॉस अहम होगा. हालांकि टीमें पहले गेंदबाज़ी करती हैं, लेकिन यहां पहले बल्लेबाज़ी करना ज्यादा सफल रहा है. लॉर्ड्स की स्लोप से तालमेल बैठाना जरूरी होगा. खिलाड़ी को जल्दी नर्वसनेस से उबरना होगा.

दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस

🪙 Toss Update:

🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to BOWL first 🏏.

It’s the ultimate showdown for the ICC World Test Championship Mace 🏆 in what's promising to be an enthralling final! 🔥

Here’s a look at our Starting XI 💪. #WTCFinal #WozaNawe… pic.twitter.com/5irtppSygf

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) June 11, 2025