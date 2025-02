Shivam Dube Milestone: इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में शिवम दुबे के नाम जुड़ा ऐतिहासिक कारनामा, ये खास कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Shivam Dube Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20आई मैच में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया. जहां इस मैच में अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार 135 रनों की पारी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, वहीं शिवम दुबे ने भी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया. दुबे ने 13 गेंदों में 30 रन बनाकर भारत को 247/9 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. इसके साथ ही, उन्होंने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के फिल साल्ट और जैकब बेटल को पवेलियन भेजा. भारत ने इस मैच को 150 रनों से जीतकर सीरीज 4-1 से जीत ली. यह भी पढ़ें: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मैच से पहले जानें विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

शिवम दुबे ने इस मैच के बाद एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को अपने नाम किया. दुबे मूल टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रिंकू सिंह और नितीश रेडी के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया. रेडी सीरीज से बाहर हो गए, जबकि रिंकू ने दूसरे और तीसरे मैच में भाग नहीं लिया. दुबे और रामदीप सिंह को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया.

शिवम दुबे के नाम जुड़ा ऐतिहासिक कारनामा

