NED vs SCO, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नीदरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग (ICC Cricket World Cup League Two )2025 का 79वां मैच 12 जून(गुरुवार) को डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मैथ्यू क्रॉस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. वही, नीदरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड के बीच अब तक 6 वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान नीदरलैंड का पड़ला भारी रहा हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. चौथे टी20 में यूएसए से भिड़ेगी नीदरलैंड्स महिला टीम, यहां जानिए कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

स्कॉटलैंड ने जीता टॉस

Scotland have won the toss and have opted to bat

Scotland (Playing XI): George Munsey, Charlie Tear, Brandon McMullen, Matthew Cross(w/c), Finlay McCreath, Michael Leask, Safyaan Sharif, Liam Naylor, Mark Watt, Charlie Cassell, Mackenzie Jones pic.twitter.com/TBYrK9NkFS

— Naveen singh kushwaha (@Naveenskushwaha) June 12, 2025