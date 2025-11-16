Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? तीसरे दिन कोलकाता में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Satta Bazar Favorite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 35 ओवर में सात विकेट खोकर 93 रन बना लिए हैं. आज यानी 16 नवंबर को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 1st Test Match 2025 Day 3 Weather Update: तीसरे दिन बारिश डालेगी खलल या खेला जाएगा पुरे दिन का खेल? कैसा रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल, जानें वेदर रिपोर्ट

दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ तेम्बा बावुमा पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे. तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे. ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी.

दूसरी तरफ, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. साल 2019 के बाद टीम इंडिया इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी. हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं. नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 91 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान टेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा नाबाद 29 रनों की शानदार पारी खेली. टेम्बा बावुमा के अलावा मार्को जानसन ने 13 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 63 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को कुलदीप यादव ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अबतक रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. रवींद्र जडेजा के अलावा ने कुलदीप यादव दो विकेट चटकाए.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. एडेन मार्कराम के अलावा वियान मुल्डर और टोनी डी ज़ोरज़ी ने 24-24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा ने मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव दो-दो विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पहली पारी में टीम इंडिया 62.2 ओवर में महज 189 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. केएल राहुल के अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन बनाए. पहली पारी में टीम इंडिया ने 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को मार्को जानसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. साइमन हार्मर के अलावा मार्को जानसन ने तीन विकेट चटकाए.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs SA Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में दूसरे दिन भी भारत की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.