Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Satta Bazar Favorite Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस सीजन में उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बाद वापसी करना चाहेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें:

मुंबई इंडियंस की टीम इस समय दबाव में नजर आ रही है और टीम को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम संतुलित नजर आ रही है. विराट कोहली, फिलिप साल्ट और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में अब तक मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 मैचों में जीत मिली है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच पर सट्टा बाजार गर्म (MI vs RCB Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है. हालांकि मौजूदा फॉर्म और संतुलित टीम संयोजन को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम घरेलू मैदान का फायदा उठाकर मैच पलट सकती है, इसलिए मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है, उस पर कम भाव मिलता है, जबकि दूसरी टीम पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है. हालांकि मैच के दौरान ये भाव बदलते रहते हैं.

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