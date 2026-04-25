RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Scorecard: जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अपनी पांचवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs KKR, IPL 2026 38th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 38वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज शानदार रहा और ओपनर्स ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 228 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 103 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने महज 37 गेंदों पर पांच चौके और 12 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा ने भी अहम योगदान दिया.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ईशान मलिंगा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. ईशान मलिंगा के अलावा प्रफुल्ल हिंगे, पैट कमिंस, साकिब हुसैन और नितीश कुमार रेड्डी ने भी एक-एक विकेट चटकाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 229 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का आगाज संतुलित रहा और बल्लेबाजों ने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान ईशान किशन ने महज 31 गेंदों पर 11 चौके और तीन छक्के लगाए. ईशान किशन के अलावा अभिषेक शर्मा ने भी अहम 57 रन बटोरे.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम को जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा के अलावा डोनोवन फरेरा ने भी एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

राजस्थान रॉयल्स की टीम की बल्लेबाजी: 228/6, 20 ओवर (यशस्वी जयसवाल 10 रन, वैभव सूर्यवंशी 103 रन, ध्रुव जुरेल 51 रन, रियान पराग 7 रन, शिम्रोन हेटमायर 11 रन, डोनोवन फरेरा 33 रन, रवींद्र जड़ेजा नाबाद 4 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 2 रन).

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी: (प्रफुल्ल हिंगे1 विकेट, ईशान मलिंगा 2 विकेट, पैट कमिंस 1 विकेट, साकिब हुसैन 1 विकेट और नितीश कुमार रेड्डी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी: 229/5, 18.3 ओवर (अभिषेक शर्मा 57 रन, ट्रेविस हेड 6 रन, ईशान किशन 74 रन, हेनरिक क्लासेन 29 रन, नितीश कुमार रेड्डी 36 रन, सलिल अरोड़ा नाबाद 8 रन और अनिकेत वर्मा नाबाद 1 रन).

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, ब्रिजेश शर्मा 2 विकेट और डोनोवन फरेरा 1 विकेट).

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.