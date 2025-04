RR vs RCB, TATA IPL 2025 28th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपनी जीत का चौका लगाना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA IPL 2025 28th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 28वां मुकाबला आज यानी 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में आरआर की अगुवाई संजू सैमसन (Sanju Samson) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन मिला जूला रहा है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. RR vs RCB, TATA IPL 2025 28th Match Winner Prediction: राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स के घातक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 21.14 की औसत और 132.14 की स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 पारियों में 30.56 की औसत से 764 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 113 रन रहा है.

इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अबतक पांच मुकाबलों खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं और दो में जीत मिली है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने भी इस सीजन में अबतक पांच मैच खेले हैं. इस बीच राजस्थान रॉयल्स की टीम को केवल 2 में जीत मिली है. राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (RR vs RCB Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबतक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थीं. आईपीएल 2023 के दोनों मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते थे.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं यह अनोखे रिकॉर्ड:

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के युवा तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को 50 विकेट पूरे करने के लिए तीन विकेट की जरूरत हैं.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज शुभम दुबे को 100 रन पूरे करने के लिए 23 रनों की दरकार है.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के घातक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 500 रन पूरे करने के लिए 29 रनों की आवश्कयता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के घातक गेंदबाज महेश थीक्षाना को 200 विकेट पूरे करने के लिए दो विकेट की जरूरत हैं.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को एक हजार रन पूरे करने के लिए 15 रनों की दरकार है.