RR vs CSK, IPL 2025 11th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मैच, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, IPL 2025 11th Match Records And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 11वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) के कंधों पर हैं. RR vs CSK T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स को पिछले दोनों मैचों में हार नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में सीएसके को हराकर राजस्थान रॉयल्स इस सीजन की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक मुकाबला जीता हैं और टीम को पिछले मैच में हार मिली है. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ी आज के मैच में कुछ बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RR vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को 13 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेले गया था और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से अपने नाम किया था. राजस्थान रॉयल्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 50 विकेट पूरे करने के लिए दो विकेट की जरुरत हैं.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज तुषार देशपांडे को 50 विकेट पूरे करने के लिए पांच विकेट की दरकार हैं.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के घातक बल्लेबाज शिम्रोन हेटमायर को 5,000 रन पूरे करने के लिए 46 रन की आवश्कयता हैं.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को 4,500 रन पूरे करने के लिए दो रन की जरुरत हैं.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को एक हजार रन पूरे करने के लिए 76 रन की दरकार हैं.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार आलराउंडर दीपक हुडा को 1,500 रन पूरे करने के लिए 32 रन की आवश्कयता हैं.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को भारत में चार हजार रन पूरे करने के लिए 29 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को पांच हजार रन पूरे करने के लिए 73 रनों की दरकार हैं.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को 2,500 रन तक पहुंचने के लिए 17 रन की आवश्कयता हैं.