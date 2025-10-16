Rohit Sharma New Record: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शाहिद अफरीदी के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे रोहित शर्मा? वनडे सीरीज में करना होगा ये काम

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा भी स्क्वाड में शामिल हैं. यह भी पढ़ें: India vs Australia ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

साल 2025 टीम इंडिया के लिए अभी तक काफी बदलाव भरा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करना सबसे झटका था. वहीं अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है.

आगामी वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास कई रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका होगा, जिसमें से एक रिकॉर्ड छक्कों का भी है. इस तीन मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. रोहित शर्मा इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ सकते हैं. ऐसा करने के लिए रोहित शर्मा को आठ छक्के लगाने होंगे.

इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का बतौर कप्तान सफर भी अब खत्म हो गया है. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों ही फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें इसी साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते देखना दिलचस्प होने वाला है.

शाहिद अफरीदी के नाम है सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है. शाहिद अफरीदी ने वनडे में 398 मैचों में 351 छक्के लगाए थे. वहीं दूसरे नंबर पर अभी रोहित शर्मा का नाम है. रोहित शर्मा ने वनडे में अब तक 273 मैचों में 344 छक्के जड़ें हैं. रोहित शर्मा को शाहिद अफरीदी को पीछे छोडने के लिए आठ छक्के और लगाने होंगे. रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है. क्रिस गेल ने अपने करियर में 301 वनडे में 331 छक्के लगाए थे.

कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने साल 2007 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. डेढ़ दशक से लम्बे इंटरनेशनल करियर में रोहित शर्मा ने अब तक 273 वनडे खेल लिए हैं, जिसमें लगभग 49 की औसत और 92.80 की स्ट्राइक रेट से 11,168 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से रोहित शर्मा फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा तीन दोहरे शतक लगाने वाले वर्ल्ड के इकलौते बल्लेबाज हैं.