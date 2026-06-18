Rohit Sharma Joins Elite Indian Cricketers List: दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के खास क्लब में हुई एंट्री; ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब टीम इंडिया की निगाहें सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: What Is The Legacy Badge? फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों पहन रहे हैं लेगसी बैज? जानिए इसकी खास वजह

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. भले ही रोहित शर्मा अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 48 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले. मैच में 10 रन बनाते ही रोहित ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14 हजार रनों का आंकड़ा छू लिया और ऐसा करने वाले केवल पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए.

रोहित शर्मा से पहले भारत के लिए यह उपलब्धि सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने हासिल की थी. लिस्ट-ए क्रिकेट में वे सभी सीमित ओवरों के मुकाबले शामिल होते हैं, जो एक दिन में समाप्त होते हैं और आमतौर पर 40 या उससे अधिक ओवरों के होते हैं.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

बल्लेबाज रन

सचिन तेंदुलकर 21,999

विराट कोहली 16,447

सौरव गांगुली 15,622

राहुल द्रविड 15,271

रोहित शर्मा 14,038

रोहित शर्मा का नाम अब भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा दिग्गजों में शामिल हो गया है, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14 हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं. यह उपलब्धि उनके शानदार और लंबे करियर का एक और बड़ा प्रमाण मानी जा रही है.

रोहित शर्मा की फॉर्म बनी चिंता का विषय

हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद रोहित शर्मा की मौजूदा फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. साल 2026 में रोहित ने अब तक पांच वनडे पारियों में सिर्फ 125 रन बनाए हैं. उनका औसत 25 का रहा है और इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 48 रनों की पारी इस साल उनकी सबसे बड़ी पारी रही. यही पहली बार था जब रोहित शर्मा 2026 में किसी वनडे पारी में 30 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहे. ऐसे में आगामी मुकाबलों में टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद होगी.