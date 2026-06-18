What Is The Legacy Badge? फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों पहन रहे हैं लेगसी बैज? जानिए इसकी खास वजह

FIFA World Cup 2026 Legacy Badge: फीफा विश्व कप 2026 में फुटबॉल प्रशंसकों का ध्यान सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि उनकी जर्सी पर दिखाई दे रहे एक खास बैज पर भी गया है. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों की जर्सी पर नया 'फीफा वर्ल्ड कप लेगसी' बैज नजर आ रहा है. यह बैज खिलाड़ियों की उपलब्धियों और विश्व कप इतिहास में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया है. India Qualification Scenario In T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अब कितने मैच जीतने होंगे? समझिए पूरा समीकरण

क्या है फीफा वर्ल्ड कप लेगसी बैज?

फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए पहली बार 'फीफा वर्ल्ड कप लेगसी' बैज पेश किया है. यह विशेष गोल्डन बैज उन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने करियर में पांच या उससे अधिक फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया है. इस बैज में एक सुनहरे रंग की खिलाड़ी की आकृति और "लेगसी" शब्द शामिल है. साथ ही इसमें खिलाड़ी के देश का झंडा भी दर्शाया गया है. यह बैज सामान्य विश्व कप स्लीव पैच के ठीक नीचे लगाया जाता है. फीफा का मानना है कि कई दशकों तक लगातार उच्च स्तर पर खेलना और बार-बार विश्व कप तक पहुंचना असाधारण उपलब्धि है, इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को विशेष सम्मान दिया जा रहा है.

लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा नया इतिहास

38 वर्षीय लियोनेल मेसी और 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही फीफा विश्व कप 2026 में अपना छठा विश्व कप खेल रहे हैं. दोनों ने 2006 में विश्व कप डेब्यू किया था और अब 2026 तक लगातार इस मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं.

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अल्जीरिया के खिलाफ विश्व कप 2026 के पहले मैच में यह बैज पहना. उस मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना को 3-0 की जीत दिलाई. मेसी की जर्सी पर लेगसी बैज के अलावा 2022 विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (Golden Ball) का विशेष पैच भी मौजूद है.

वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के खिलाफ मुकाबले में यह बैज पहना. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बैज में उनकी मशहूर "SIUU" सेलिब्रेशन से प्रेरित डिज़ाइन भी शामिल है.

किन खिलाड़ियों को मिला है यह सम्मान?

मेसी और रोनाल्डो के अलावा कुछ अन्य दिग्गज खिलाड़ी भी इस विशेष लेगसी बैज को पहनने के पात्र बने हैं:

लुका मोड्रिच (क्रोएशिया)

मैनुअल नोयर (जर्मनी)

यूटो नागाटोमो (जापान)

इन खिलाड़ियों ने भी अपने करियर में पांच या उससे अधिक फीफा विश्व कप में भाग लिया है.

फीफा ने शुरू किया खास बैज सिस्टम

फीफा विश्व कप 2026 में सिर्फ लेगसी बैज ही नहीं, बल्कि कई अन्य विशेष बैज भी पेश किए गए हैं. पहली बार विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ियों को "डेब्यू" बैज दिया जा रहा है. गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल जीत चुके खिलाड़ियों को विशेष गोल्डन पैच मिल रहा है. पूर्व विश्व चैंपियन देशों जैसे ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, उरुग्वे और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की जर्सी पर भी खास गोल्डन वर्ल्ड कप बैज लगाया गया है.

फैंस के लिए बढ़ा रोमांच

फीफा का यह नया बैज सिस्टम खिलाड़ियों की उपलब्धियों और फुटबॉल इतिहास में उनके योगदान को सम्मान देने का अनोखा तरीका माना जा रहा है. इससे दर्शकों को मैदान पर ही यह पहचानने में आसानी होगी कि कौन खिलाड़ी अपने करियर में विश्व कप के सबसे अनुभवी और सफल सितारों में शामिल है. लेगसी बैज ने विश्व कप 2026 में एक नई कहानी और अतिरिक्त आकर्षण जोड़ दिया है, जिससे टूर्नामेंट और भी खास बन गया है.