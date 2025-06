Rishabh Pant New Milestone: दूसरी पारी में शतक जड़ते ही ऋषभ पंत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, इंग्लैंड के खिलाफ पूरे किए एक हजार रन

ऋषभ पंत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 4: इंइंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नियंत्रण में रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 23.5 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और उसे इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त मिल चुकी है. पहली पारी में 471 रन बनाने के बाद भारत ने गेंदबाज़ी में भी दम दिखाया और इंग्लैंड को 465 रन पर रोक दिया था. दूसरी पारी की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल (4) जल्दी आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की अहम साझेदारी की. सुदर्शन ने 30 रन बनाए जबकि कप्तान शुभमन गिल अंत में 6 रन बनाकर नाबाद हैं. केएल राहुल 47 रन बनाकर क्रीज़ पर डटे हुए हैं. इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कार्स और कप्तान बेन स्टोक्स को एक-एक सफलता मिली. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs South Africa Women, 3rd T20I Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी के गेंदबाजों ने निराश किया. इसी वजह से टीम इंडिया के 471 रन के जवाब में इंग्लैंड ने भी पहली पारी में 465 रन बना दिए. टेस्ट मैच में अब सिर्फ दो दिनों का खेल बाकी है. आज इस मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी हैं, जहां भारतीय टीम बैटिंग कर रहीं हैं.

पहले टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. यह ऋषभ पंत के टेस्ट करियर का आठवां और इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां शतक हैं. इंग्लैंड की धरती पर ऋषभ पंत ने चौथा शतक लगाया है. यह ऋषभ पंत का इस टेस्ट में लगातार दूसरा शतक है. ऋषभ पंत ने पहली पारी में भी 134 रन की शतकीय पारी खेली थी. इंग्लैंड की सरजमीं पर ऋषभ पंत यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत ने पूरे किए 1,000 टेस्ट रन

इस पारी के साथ ही ऋषभ पंत ने बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. पारी का 85वां रन बनाते ही ऋषभ पंत के इंग्लैंड के खिलाफ 1,000 टेस्ट रन भी पूरे हो गए. इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 48 से अधिक की औसत के साथ 1,015 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से पांच शतक के अलावा चार अर्धशतक भी निकले हैं. ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 रन रहा है.

कुछ ऐसा रहा हैं ऋषभ पंत का टेस्ट करियर

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2018 में इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला था. ऋषभ पंत ने अब तक 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 77 पारियों में 44 से अधिक की औसत से 3,178* रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से आठ शतक के अलावा 16 अर्धशतक भी निकले हैं. ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 159* रन रहा है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.

कुछ ऐसी रही ऋषभ पंत की पारी और साझेदारी

बता दें कि टीम इंडिया को अपनी दूसरी पारी में 93 रन के कुल स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल (8) के रूप में तीसरा झटका लगा था. इसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थिति में संयम से बल्लेबाजी करते हुए 130 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. केएल राहुल के साथ मिलकर ऋषभ पंत चौथे विकेट के लिए अब तक 150 से अधिक रन की साझेदारी कर चुके हैं. इसी तरह ऋषभ पंत अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के भी जड़ चुके हैं.