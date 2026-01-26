RCB W vs MI W, WPL 2026 16th Match Key Players To Watch Out: आज आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा महामुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Women vs Mumbai Indians Women, 16th Match TATA Women's Premier League 2026 Key Players To Watch: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का का 16वां मुकाबला आज यानी 26 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी (BCA Stadium, Kotambi) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: RCB W vs MI W, WPL 2026 16th Match Prediction: वडोदरा में आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से स्मृति मंधाना, नदीन डी क्लर्क, और ग्रेस हैरिस स्टार प्लेयर्स हो सकती हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर मुंबई इंडियंस टीम की तो नेट साइवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर और निकोल कैरी अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

मौजूदा सीजन में पिछली बार जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी इनिंग की आखिरी गेंद पर 155 रनों का लक्ष्य हासिल करके मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से धूल चटाई थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आरसीबी की टीम एक बार फिर ये कारनामा कर पाती है या नहीं. वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी को धूल चटाकर अपना हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (MI W vs RCB W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल आठ मैच खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि चार मैच आरसीबी ने अपने नाम किए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि नौवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (Key Players To Watch)

नादिन डी क्लर्क: आरसीबी की घातक आलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने 9 मैचों में 69.4 की बेहतरीन औसत और 125.72 की स्ट्राइक रेट से 347 रन बनाए हैं. गेंद से भी नादिन डी क्लर्क ने छाप छोड़ा है.

स्मृति मंधाना: आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने अब तक 10 मैचों में 30 की औसत और 133.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 300 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना टॉप आर्डर में टीम को अच्छी शुरुआत देने की भरपूर प्रयास करेंगी.

श्रेयंका पाटिल: आरसीबी की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने 8 मुकाबलों में 13 विकेट झटके हैं. 7.3 की इकॉनमी और 9.92 की स्ट्राइक रेट के साथ श्रेयंका पाटिल का प्रदर्शन शानदार रहा है. श्रेयंका पाटिल की गेंदबाजी टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है.

हरमनप्रीत कौर: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पिछले 8 मुकाबलों में 50.83 की औसत और 133.18 की स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं. हरमनप्रीत कौर का अनुभव और मैच फिनिशिंग स्टाइल टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.

नैट सिवर-ब्रंट: मुंबई इंडियंस की स्टार आलराउंडर नैट सिवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 25.78 की औसत से 232 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भी नैट सिवर-ब्रंट 8.13 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं.

अमेलिया केर: मुंबई इंडियंस की स्टार आलराउंडर अमेलिया केर ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. अमेलिया केर ने 10 मैचों में 6.75 की इकॉनमी से 10 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं और अपनी स्पिन से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB-W vs MI-W 16th Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस महिला: संजीवन सजना, हेली मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला कैरी, अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), पूमन खेमनार, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौमती नायक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नदीन डी क्लर्क, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, लॉरेन बेल, श्रेयंका पाटिल.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.