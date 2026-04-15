RCB vs LSG, IPL 2026 23rd Match Scorecard: चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को महज 146 रनों पर रोका, रसिख सलाम डार ने 4 चटकाए विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 23rd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 23वां मुकाबला आज यानी 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB vs LSG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: MI vs PBKS, IPL 2026 24th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर वापसी करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम के पास विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. मिडिल आर्डर में रजत पाटीदार और टिम डेविड टीम को मजबूती देते हैं. वहीं, गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और एडेन मार्करम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आवेश खान टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज शानदार रहा और ओपनर्स ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर मजबूत स्थिति तक पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर 146 रन बनाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की ओर से मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मिशेल मार्श ने 32 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. मिशेल मार्श के अलावा मुकुल चौधरी ने भी 39 रनों का अहम योगदान दिया.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को रसिख सलाम डार ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गेंदबाजी में रसिख सलाम डार और भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा चार और तीन विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने हैं.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी: 146, 20 ओवर (एडेन मार्कराम 12 रन, मिशेल मार्श 40 रन, ऋषभ पंत 1 रन, निकोलस पूरन 1 रन, आयुष बदोनी 38 रन, अब्दुल समद 0 रन, मुकुल चौधरी 39 रन, जॉर्ज लिंडे 7 रन, मोहम्मद शमी 0 रन, अवेश खान 1 रन और दिग्वेश सिंह राठी नाबाद 0 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (जोश हेज़लवुड 1 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट, रसिख सलाम डार 4 विकेट और क्रुणाल पांड्या 2 विकेट)

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.