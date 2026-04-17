RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 26वें मुकाबले में जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स करना चाहेगी वापसी, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Stats And Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला कल यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस सीजन में प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने अब तक 5 मुकाबलों में 4 जीत दर्ज की है और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना किया है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, जहां टीम ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से 18 अप्रैल को होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर शानदार फॉर्म हासिल की है और टीम इस लय को जारी रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (RCB vs DC Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की थी. आंकड़ों के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में अपनी पिछली जीत के बाद बिना ज्यादा बदलाव के उतर सकती है. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. केएल राहुल, पथुम निसांका और डेविड मिलर टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और टी नटराजन अहम भूमिका निभा सकते हैं.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (M Chinnaswamy Stadium Pitch Report)

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. छोटी बाउंड्री के कारण यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि, मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज प्रभावी साबित हो सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 167 रन है, ऐसे में एक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

बेंगलुरु का मौसम (Bengaluru Weather Update)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला 18 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की उम्मीद है. मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें (RCB vs DC Key Players To Watch Out)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में 442 रन बनाए हैं और शानदार फॉर्म में हैं. वहीं रजत पाटीदार ने भी 306 रन बनाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 327 रन बनाए हैं और टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो रहे हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने 12 विकेट लिए हैं, जबकि अक्षर पटेल ने 7 विकेट अपने नाम किए हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs DC 26th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.