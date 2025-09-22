VIDEO: पाकिस्तानी बल्लेबाज Sahibzada Farhan ने मैच के दौरान 'AK-47' पकड़ा, गेंदबाज Harris Rauf ने कराया 'Plane Crash'; सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल
IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Pakistani fast bowler Haris Rauf) अपनी गेंदबाजी से ज्यादा अपने अजीबोगरीब हावभाव के लिए सुर्खियों में रहे. दरअसल, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय हारिस रऊफ ने 'Plane Crash' जैसा इशारा किया. उन्होंने यह इशारा दो बार दोहराया, एक बार मैदान की ओर देखते हुए और दूसरी बार स्टैंड में बैठे दर्शकों की ओर देखते हुए. वीडियो वायरल होने के बाद, फैन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया.

ऐसा ही एक अन्य  वीडियो पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Pakistani batsman Sahibzada Farhan) का भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया है. वायरल क्लिप में फरहान अपनी पारी के दौरान अर्धशतक लगाकर विवादित तरीके से जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस पर शिवसेना नेता संजय राउत (Shiv Sena leader Sanjay Raut) ने भी रिएक्शन दिया है.

संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम (Pahalgam Attack) में 26 निर्दोष लोगों का नरसंहार किया, उन्हें गोलियों से भून दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो. वह पचास रन पर पहुंचे, अपने बल्ले को AK 47 की तरह पकड़ा और चौके जड़ दिए."

इन हरकतों का मैच पर नहीं पड़ा कोई असर

हालांकि, इन हरकतों का मैच पर कोई असर नहीं पड़ा. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया, जिसे भारत ने 18.5 ओवर में 174/4 बनाकर आसानी से हासिल कर लिया. हारिस ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए.