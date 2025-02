IND vs PAK, Champions Trophy 2025 Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. टीम इंडिया सेम टीम के साथ उतर रही है. वही, पाकिस्तान ने एक बदलाव किया हैं. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी में कल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा विषण जंग, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवनपाकिस्तान ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have been put in to bowl first

Updates ▶️ https://t.co/llR6bWyvZN#PAKvIND | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/31WGTuKFTs