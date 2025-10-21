SA-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान महिला टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान महिला टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का 22वां मुकाबला 20 अक्टूबर(सोमवार) को कोलंबो (Colombo) के आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान महिला टीम के कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पहले ही आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर प्रोटियाज़ महिला टीम ने शीर्ष चार में अपनी जगह पक्की कर ली है. दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान महिला विश्व कप मैच का भी खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कोलंबो का मौसम और आर.प्रेमदासा स्टेडियम की पिच का मिजाज

पाकिस्तान महिला टीम ने जीता टॉस 

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड 

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसन, मारिज़ैन कप्प, काराबो मेसो (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, नोंडुमिसो शंगासे, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम पाकिस्तान महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.