PAK vs BAN 1st Test Live Streaming In India: आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, यहां जानें कब-कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड(Credit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team 1st Test 2026: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 8 मई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर में आयोजित होगा. घरेलू परिस्थितियों में बांग्लादेश की टीम हमेशा से मजबूत मानी जाती है और स्पिन फ्रेंडली पिचों पर उसने कई बड़ी टीमों को कड़ी चुनौती दी है. नजमुल हुसैन शांतो की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम में इस बार कुछ नए चेहरों को मौका मिला है. तंजीद हसन तमीम और अमीते हसन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. वहीं तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और नईम हसन की वापसी से टीम का गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत हुआ है. अनुभवी खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते नजर आएंगे.

दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम शान मसूद की कप्तानी और नए कोचिंग सेटअप के साथ मैदान में उतरेगी. पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जबकि असद शफीक बल्लेबाजी कोच और उमर गुल गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे हैं. पाकिस्तान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी घोरी जैसे नए खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी है.

हालांकि पाकिस्तान को मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम घुटने में चोट के कारण ढाका टेस्ट से बाहर हो गए हैं. ऐसे में पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर अतिरिक्त दबाव रहेगा. वहीं शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तानी गेंदबाज बांग्लादेशी परिस्थितियों में रिवर्स स्विंग और स्पिन के सहारे मेजबान टीम को चुनौती देने की कोशिश करेंगे.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट कितने बजे शुरू होगा

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच 8 मई से शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

कब-कहां और कैसे देखें लाइव मैच (Where To Watch BAN vs PAK 1st Test Match Day 1)

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. हालांकि, इस मुकाबले का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

पाकिस्तान टीम: इमाम-उल-हक, अजान अवैस, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, नोमान अली, साजिद खान, शाहीन अफरीदी, हसन अली, अमद बट, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, गाजी घोरी, अब्दुल्ला फजल.

बांग्लादेश टीम: शादमान इस्लाम, महमूदुल हसन जॉय, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, एबादोत हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, अमीते हसन.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट मैच का स्कोरकार्ड और लाइव अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.