NZ vs SA, Tri-Nation Series T20I 2025 Toss & Live Scorecard: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का 5वां मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब(Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. कप्तान मिचेल सेंटनर ने बताया कि पिच पर शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद है और टीम लक्ष्य का पीछा करना चाहती है. उन्होंने पिच को सूखा बताया और दो बदलावों की जानकारी दी. दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20I ट्राई सीरीज़ का 5वां टी20 मुकाबले से पहले जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

न्यूज़ीलैंड ने जीता टॉस

Bowling first after a toss win for Mitch Santner!

Will O’Rourke and Zak Foulkes come into the XI for Matt Henry, and Bevon Jacobs who is managing a minor groin injury.

Jimmy Neesham has remained with the squad as additional cover for Jacobs.

