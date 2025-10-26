New Zealand vs England, 1st ODI Match Video Highlights: पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त; यहां देखें NZ बनाम ENG के मैच का पूरा हाइलाइट्स

New Zealand vs England(Photo Credit: X/@BLACKCAPS)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Full Highlights: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AUS T20 Series Schedule: इस दिन से शुरू होगा टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज, यहां देखें दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर पूरा शेड्यूल

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 56 रन के स्कोर पर टीम के छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जेमी ओवरटन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 143 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 35.2 ओवरों में महज 223 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से कप्तान हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 135 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी ब्रूक ने 101 गेंदों पर नौ चौके और 11 छक्के लगाए. हैरी ब्रूक के अलावा जेमी ओवरटन ने 46 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ज़ाकारी फ़ॉल्क्स ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ज़ाकारी फ़ॉल्क्स के अलावा जैकब डफ़ी ने तीन विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 224 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड की टीम ने महज 36.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा नाबाद 78 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान डेरिल मिशेल ने 91 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. डेरिल मिशेल के अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 51 रन बटोरे.

वहीं, इंग्लैंड की टीम को ब्रायडन कारसे ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कारसे ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. ब्रायडन कारसे के अलावा ल्यूक वुड और आदिल राशिद ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला बुधवार यानी 29 अक्टूबर को हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.