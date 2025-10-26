New Zealand vs England, 1st ODI Match Scorecard: माउंट माउंगानुई में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 224 रनों का टारगेट, हैरी ब्रूक ने खेली ताबड़तोड़ 135 रन की पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हैरी ब्रूक (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम की थी. इस सीरीज में भी इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने की इरादे से उतरेगी वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश एकदिवसीय सीरीज जीतने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs England, 1st ODI Match Live Toss And Scorecard: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड की कप्तान मिशेल सैंटनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली रन चेज़ करने का फैसला कर सकती है. अब तक 31 वनडे मुकाबले खेले गए जिसमें से 15 रन डिफेंड और 16 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 235 रन रहा है.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 96 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. इंग्लैंड की टीम को 45 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को भी 45 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, चार मैच बेनतीजा रहा हैं और दो मैच टाई पर समाप्त हुए.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

Captain Harry Brook’s magnificent 135 takes England to 223. Who do you think will win this match?#ENGvNZ #NZvENG #ODI pic.twitter.com/5UN2oBNStp — Cric Updates (@CricUpdate58494) October 26, 2025

इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 56 रन के स्कोर पर टीम के छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जेमी ओवरटन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 143 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 35.2 ओवरों में महज 223 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से कप्तान हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 135 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी ब्रूक ने 101 गेंदों पर नौ चौके और 11 छक्के लगाए. हैरी ब्रूक के अलावा जेमी ओवरटन ने 46 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ज़ाकारी फ़ॉल्क्स ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ज़ाकारी फ़ॉल्क्स के अलावा जैकब डफ़ी ने तीन विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 224 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 223/10, 35.2 ओवर (जेमी स्मिथ 0 रन, बेन डकेट 2 रन, जो रूट 2 रन, हैरी ब्रूक 135 रन, जैकब बेथेल 2 रन, जोस बटलर 4 रन, सैम करन 6 रन, जेमी ओवरटन 46 रन, ब्रायडन कार्से 0 रन, आदिल राशिद 4 रन और ल्यूक वुड नाबाद 5 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (मैट हेनरी 2 विकेट, मिशेल सैंटनर 1 विकेट, ज़ाकारी फ़ॉल्क्स 4 विकेट और जैकब डफ़ी 3 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.