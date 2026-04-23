MI vs CSK, IPL 2026 33rd Match Mumbai Weather Update: मुंबई में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का मजा, मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल

वानखेड़े स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 33rd Match Mumbai Weather Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 33वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (MI vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस अपना पिछला मैच जीतकर आ रही है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. दोनों टीमों को अपने दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का इंतजार है. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwada) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Lucknow Weather Update: लखनऊ में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर अंक तालिका में ऊपर उठना चाहेगी. टीम ने अब तक 6 मुकाबलों में 2 जीत हासिल की है, जबकि 4 में हार झेली है. दूसरी तरफ चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी 6 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार का सामना किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (MI vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई की पिच रिपोर्ट (Wankhede Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 33वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद करती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी आसान होती जाती है. स्पिन गेंदबाजों को यहां सीमित मदद मिलती है.

मुंबई का मौसम (Mumbai Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 33वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मुंबई में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेले जाने की उम्मीद है. हालांकि गर्मी और नमी खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती है, जिससे फिटनेस और हाइड्रेशन अहम भूमिका निभाएंगे.

टाटा आईपीएल के मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs CSK 33rd T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.