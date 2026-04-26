LSG vs KKR, IPL 2026 38th Match Stats And Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 38th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 38वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (LSG vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Live Score Update: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 अप्रैल को होगा. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार झेली है. वहीं, अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 मुकाबला जीता है और 5 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (LSG vs KKR Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मैच खेले गए हैं. इनमें से 5 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं, जबकि 2 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने पिछले 10 मैचों में 459 रन बनाए हैं. वहीं ऋषभ पंत ने पिछले 10 मैचों में 288 रन बनाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रिंकू सिंह ने पिछले 10 मैचों में 259 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने 7 मैचों में 13 विकेट झटके हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने पिछले 8 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (LSG vs KKR Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्श को 5000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 3000 रन पूरे करने के लिए 52 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन को 6000 रन पूरे करने के लिए 38 रन की दरकार है.

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज एडेन मार्कराम को 2000 रन पूरे करने के लिए 67 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह को 2500 रन पूरे करने के लिए 29 रन की जरूरत है.

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे को 4500 रन पूरे करने के लिए 64 रन की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नारायण को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.