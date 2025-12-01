How To Watch NZ vs WI 1st Test 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जाएगा. यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि लगभग एक साल बाद केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. वहीं वेस्टइंडीज के लिए अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ केमर रोच की वापसी टीम के लिए बड़ा संबल साबित हो सकती है। शुरुआती टेस्ट में दोनों टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि नई WTC साइकिल में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ बढ़त लेने की होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 49 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और आंकड़े भी इसका प्रमाण देते हैं. इन 49 टेस्ट मैचों में से न्यूज़ीलैंड ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 19 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बराबरी की टक्कर देती रही हैं.
न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?
न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ vs WI) पहला टेस्ट मुकाबला 2 दिसंबर (मंगलवार) को हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च में भारतीय समयानुसार मैच सुबह 3:30 बजे (IST) से खेला जाएगा.
न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज(NZ vs WI) पहला टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) करेगा. दर्शक टीवी पर Sony Sports Channels के माध्यम से यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं.
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.